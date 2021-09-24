Top những 'sát thủ máu lạnh' nhất đại dương, khả năng săn mồi và kịch độc trong cơ thể có thể giết chết con mồi ngay tức khắc

Hình ảnh về những loài sát thủ máu lạnh nhất đại dương, với khả năng săn mồi và chất độc trong cơ thể mình, chúng là nỗi sợ hãi của nhiều sinh vật biển. Trong những con dưới đây, bạn biết được những loài động vật biển nào?

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