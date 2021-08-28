Toát mồ hôi hột trước khoảnh khắc bé gái 4 tuổi mắc kẹt ngoài gờ tường cửa sổ tầng 22, quá trình giải cứu vô cùng gian nan

Đoạn video được ghi lại hôm 25/8 ở thành phố Giao Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nhân vật cảnh sát tuần tra Li QiLing đã phát hiện ra sự việc và nhanh chóng lao tới căn hộ trên tầng 22 để giải cứu bé gái 4 tuổi mắc kẹt ngoài gờ tường.
Đời Sống 09:05 28/08/2021

Minh Tú (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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