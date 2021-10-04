Tòa nhà cao 8 tầng đột nhiên rung chuyển, vài giây sau điều kinh hoàng đã xảy ra, nhiều người chứng kiến ngỡ ngàng đến hoảng sợ

Sự việc xảy ra vào ngày 30/9 vừa qua tại Shimla, thuộc bang Himachal Pradesh, ở phía Bắc của Ấn Độ. Vụ sập nhà kinh hoàng khiến người dân địa phương không khỏi ngỡ ngàng và sợ hãi.    
Đời Sống 11:52 04/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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