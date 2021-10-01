Tổ ong vò vẽ 'siêu to khổng lồ’ nằm vắt vẻo trên tường nguy hiểm cho người xung quanh, người đàn ông liều lĩnh cầm bó đuốc đi tới và cái kết

Một tổ ong vò vẽ đã xuất hiện trên một bức tường gần khu vực người dân sinh sống có thể gây nguy hiểm cho những người sống xung quanh. Nên người đàn ông đã quyết định đốt tổ của nó.

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