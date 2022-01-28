Thưởng thức ẩm thực đường phố là một nghệ thuật cực kỳ hấp dẫn nhưng nếu được chiêm ngưỡng màn bán kem múa rối đầy thú vị của người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ này còn độc đáo hơn

Nghệ thuật buôn bán đặc biệt là những món ăn đường phố sẽ luôn thu hút được rất nhiều sự quan tâm từ du khách. Đồ ăn ngon thôi là chưa đủ, những thợ làm kem người Thổ Nhì Kỳ còn cực kỳ vui tính khi sáng tạo ra cách bán siêu vui nhộn và hài hước.

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