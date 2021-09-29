Thử thai chơi không ngờ mang bầu thiệt, cô gái không hề có triệu chứng, đang sử dụng biện pháp tránh thai vẫn có kinh nhưng đã được 6 tháng

Người dùng TikTok tên Nydia Maritza giải thích rằng, cô không hề lo lắng khi chờ kết quả xét nghiệm hiển thị bởi vì cô đã sử dụng biện pháp tránh thai và có kinh lần thứ ba tuần trước, không có triệu chứng và không biểu hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thu-thai-choi-khong-ngo-mang-bau-thiet-co-gai-khong-he-co-trieu-chung-dang-su-dung-bien-phap-tranh-thai-van-co-kinh-nhung-da-duoc-6-thang-427772.html