Thót tim với những tai họa 'từ trên trời rơi xuống' từ đất đá rơi ngay bên cạnh đến cá mập tấn công suýt chết

Dao phay, dây điện, đất đá rơi ngay bên cạnh hay cá mập tấn công suýt chết... đều là những tai họa không biết từ đâu ập đến nhưng may mắn là hầu hết các nạn nhân đều bình an vô sự. Khiến nhiều người cứ ngỡ đó là những video dàn cảnh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-voi-nhung-tai-hoa-tu-tren-troi-roi-xuong-tu-dat-da-roi-ngay-ben-canh-den-ca-map-tan-cong-suyt-chet-430312.html