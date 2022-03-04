Thót tim trước màn đi săn có 1-0-2 của đàn chó hoang bên bờ vực đá, đàn nai dùng "chiêu độc" để thoát chết khiến ai nhìn cũng "nể"

Nhìn hình ảnh đàn nai nhỏ ngồi "bình thản" ngồi bên bờ vực đá để trốn sự truy đuổi của đàn chó săn khiến ai cũng phải vừa đau tim vừa nể. Màn đi săn đặc biệt này được hướng dẫn viên du lịch ghi lại trong khu bảo tồn Mala Mala, Nam Phi.
Đời Sống 19:31 04/03/2022

Nam Phương (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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