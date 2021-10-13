Thót tim khi thấy 'HUNG THẦN BIỂN CẢ' nhảy vào chiếc lồng sắt có người thợ lặn bên trong và cái kết khó tin

Một con cá mập trắng lớn vô tình đã nhảy vào chiếc lồng sắt lớn có người thợ lặn bên trong khiến tất cả mọi người 'thót tim'. May mắn thay, con vật nhanh chóng vẫy vùng và thoát khỏi chiếc lồng. Nhờ đó mà người thợ lặn đã được an toàn.
Đời Sống 22:32 13/10/2021

Na Lặc (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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