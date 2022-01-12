'THÓT TIM' khi chứng kiến khoảnh khắc người đàn ông liều mình leo lên tầng 2 ngôi nhà đang cháy cứu sống cháu bé

Được biết vụ hỏa hoạn xảy ra vào trưa hôm nay ngày 12/1 tại một ngôi nhà 2 tầng thuộc Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Chứng kiến vụ việc khiến ai cũng kinh hãi tìm cách chữa cháy và cứu người bên trong ngôi nhà.
Đời Sống 16:54 12/01/2022

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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