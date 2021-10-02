'THÓT TIM' khi chứng kiến cảnh người đàn ông té từ trên cao xuống đất đến bất tỉnh nhân sự vì sập giàn giáo

Mới đây một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều người thót tim. Theo đoạn video thì một người đàn ông đang đứng làm việc thì bất ngờ giàn giáo bị sập. Vụ tai nạn khiến người đàn ông rơi tự do xuống đất đến bất tỉnh nhân sự.
Đời Sống 14:00 02/10/2021

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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