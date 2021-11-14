Thót tim em bé 1 tuổi bị rơi xuống khe hẹp trống giữa sân ga và tàu hỏa, quá trình giải cứu khiến ai cũng căng thẳng và lo lắng cực độ

Sự việc xảy ra tại một ga tàu ở thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một bé gái 1 tuổi đã bị ngã xuống khoảng trống giữa sân ga và tàu hỏa chỉ ít phút trước khi tàu chạy. Vì sân ga rất cao và khe hở hẹp, mọi người đã tìm cách để giải cứu.
Đời Sống 08:17 14/11/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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