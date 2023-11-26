Thót tim cảnh tượng nam công nhân bị mắc kẹt tại tòa nhà cao tầng đang bốc cháy ngùn ngụt, phải huy động 50 lính cứu hỏa, cần cẩu giải cứu và cái kết

Vụ việc xảy ra vào ngày 23/11, một vụ hỏa hoạn lớn bùng phát tại Trung tâm Reading Town Center, tại Berkshire, Anh, khiến một công nhân bị mắc kẹt trên mái nhà. Sau khi nhận được tin báo, hơn 50 lính cứu hỏa đã được gọi đến hiện trường để dập tắt ngọn lửa.

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