Thót tim cảnh giải cứu cháu bé từ trong đám cháy, "người hùng" chân đất, tay không leo như chớp lên mái nhà

Đoạn video ghi lại cảnh một người dân cứu người trực tiếp từ đám cháy. Theo đó, khi biết trong nhà có trẻ nhỏ kẹt trên tầng, người đàn ông không kịp trang bị gì, chân đất leo ngay lên mái tôn, khói um tùm, tìm mọi cách giải cứu cháu bé.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thot-tim-canh-giai-cuu-chau-be-tu-trong-dam-chay-nguoi-hung-chan-dat-tay-khong-leo-nhu-chop-len-mai-nha-445688.html