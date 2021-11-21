Thợ lặn đụng độ trăn 'siêu to khổng lồ' ngay trước mặt khiến dân tình một phen 'đứng hình'

Trong lúc khám phá sông Formoso ở Brazil, một nhóm thợ lặn đã chạm trán với một con trăn Anaconda khổng lồ dài 7 mét. Trăn Anaconda là loài trăn khổng lồ sống ở lưu vực sông Amazon, Nam Mỹ. Chúng có lối sống lưỡng cư nhưng hiếm khi leo lên cây vì khối lượng cơ thể lớn. Loài trăn này sống chủ yếu trong môi trường nước và sinh sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới.
Đời Sống 11:30 21/11/2021

Mita | Theo Phụ nữ sức khỏe

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