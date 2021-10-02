Thấy tên trộm đang cố gắng khởi động chiếc ô tô của mình, cô gái dùng ‘chiêu độc’ nhốt luôn hắn vào bên trong và cái kết

Vào khoảng 21h ngày 29/9, Rebecca Cheuk, 21 tuổi, ở thị trấn Buckhaven, Fife, Scotland. Sau khi phát hiện người đàn ông đang trong chiếc Mercedes A45 của mình. Cô gái đã nhanh chóng báo cảnh sát rồi lấy chìa khóa và nhốt tên trộm trong xe.
Đời Sống 12:25 02/10/2021

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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