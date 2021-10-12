Thấy kẻ lạ mặt xâm phạm lãnh thổ, một con trâu rừng tách khỏi đàn để đối đầu với tê giác và đau đớn hứng trọn cú húc tử thần

Cuộc đụng độ gay cấn này được ghi lại tại khu bảo tồn Kariega, Nam Phi. Con tê giác màu trắng đang xâm phạm vùng đất của đàn trâu rừng. Một con trâu rừng đã liều lĩnh ra “đón đường” đối thủ.
Đời Sống 10:58 12/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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