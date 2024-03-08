Thấy con trăn khủng bơi về phía mình, bé trai lập tức lấy điện thoại quay phim, nhưng phản ứng tiếp theo của nó khiến cậu ta bỏ "chạy mất dép''

Hình ảnh ghi lại cho thấy cảnh một con trăn khổng lồ đang bơi trên một dòng sông, xung quanh có nhiều người đang tắm. Con trăn sau đó dường như cố đuổi theo một cậu bé đang ngồi trên mỏm đá khiến cậu bé sợ hãi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-con-tran-khung-boi-ve-phia-minh-be-trai-lap-tuc-lay-ien-thoai-quay-phim-nhung-phan-ung-tiep-theo-cua-no-khien-cau-ta-bo-chay-mat-dep-655410.html