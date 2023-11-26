Thấy con chó to lớn đang lao tới tấn công mình, người đàn ông có màn xử lý cực thông minh, tóm lấy mõm rồi khống chế

Sự việc được ghi lại tại tỉnh Chiết Giang, miền đông Trung Quốc. Hình ảnh ghi lại cho thấy người đàn ông bất ngờ bị chó dữ tấn công. Thay vì hoảng sợ bỏ chạy, người đàn ông bình tĩnh tóm lấy miệng con vật dù nó to gần bằng anh.
Đời Sống 07:45 26/11/2023

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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