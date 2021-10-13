Thấy chó nhà liên tục đào bới, người chủ thấy lạ liền đào thử thì phát hiện sự thật bất ngờ, ‘cảm ơn’ cúm cứng rối rít sau đó

Một chú chó đã liên tục đào bới dưới đất, người chủ cũng đào thử thì phát hiện ra một chiếc vali cũ. Khi người chủ tiến hành mở vali thì điều bất ngờ đã xảy ra, bên trong đó là rất nhiều đồ vật có giá trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-cho-nha-lien-tuc-dao-boi-nguoi-chu-thay-la-lien-dao-thu-thi-phat-hien-su-that-bat-ngo-cam-on-cum-cung-roi-rit-sau-do-430505.html