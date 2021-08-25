Thấy bà cụ lang thang trong đêm giãn cách xã hội, chàng trai có hành động khiến nhiều người bất ngờ

Đoạn clip được đăng tải bởi một tài khoản TikTok tên C.K. khi anh thấy bà cụ nhặt ve chai đi một mình trong đêm quyệt định giúp đỡ. Tuy nhên, do đang giãn cách xã hội, anh chàng đã nghĩ ra cách bỏ tiền vào chiếc làn rồi thả xuống cho bà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thay-ba-cu-lang-thang-trong-dem-gian-cach-xa-hoi-chang-trai-co-hanh-dong-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-420269.html