'THẤT KINH' khi thấy 2 nhóm 'côn đồ' cầm theo hung khí truy đuổi nhau trên đường khiến người đi đường hoảng sợ

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh 2 nhóm 'côn đồ' cầm theo hung khí truy đuổi nhau trên đường đã khiến nhiều người sợ hãi. Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 9/1 vừa qua trên Quốc lộ 22, đoạn qua ngã ba Việt Kiều thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi khiến 1 người bị thương.
Đời Sống 21:30 12/01/2022

An Như (T/H) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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