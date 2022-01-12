'THẤT KINH' khi thấy 2 nhóm 'côn đồ' cầm theo hung khí truy đuổi nhau trên đường khiến người đi đường hoảng sợ

Mới đây, một đoạn video ngắn ghi lại cảnh 2 nhóm 'côn đồ' cầm theo hung khí truy đuổi nhau trên đường đã khiến nhiều người sợ hãi. Được biết, vụ việc xảy ra vào ngày 9/1 vừa qua trên Quốc lộ 22, đoạn qua ngã ba Việt Kiều thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi khiến 1 người bị thương.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/that-kinh-khi-thay-2-nhom-con-do-cam-theo-hung-khi-truy-duoi-nhau-tren-duong-khien-nguoi-di-duong-hoang-so-445715.html