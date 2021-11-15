Thanh niên trèo từ tầng 2 cửa sổ đột nhập vào nhà, sau đó lấy tiền, điện thoài và ngang nhiên mở cửa cuốn dắt xe máy tẩu thoát

Theo người đăng tải clip chia sẻ, vào khoảng thời gian trên, một đối tượng đã trèo lên cột điện rồi chui từ cửa sổ tầng 2 đột nhập vào nhà. Sau đó, hắn đi xuống tầng 1 lấy trộm tiền, điện thoại rồi mở cửa cuốn dắt chiếc xe máy tẩu thoát.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thanh-nien-treo-tu-tang-2-cua-so-dot-nhap-vao-nha-sau-do-lay-tien-dien-thoai-va-ngang-nhien-mo-cua-cuon-dat-xe-may-tau-thoat-436453.html