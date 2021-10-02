Tên trộm thản nhiên vào nhà 'cuỗm' laptop như đi dạo, khiến bà chủ nhà đứng hình '5 giây' không hiểu chuyện gì xảy ra

Theo hình ảnh trong clip, vào trưa ngày 29/6, một thanh niên đầu đội mũ lưỡi trai sau một hồi đi qua đi lại ngó nghiêng đã lẻn vào một ngôi nhà đang mở cửa ven đường. Tiếp theo clip xuất hiện hình ảnh người phụ nữ chủ nhà trở về ngồi rửa đồ ngay cửa ra vào mà không hề hay biết có một tên trộm đã lẻn vào nhà mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ten-trom-than-nhien-vao-nha-cuom-laptop-nhu-di-dao-khien-ba-chu-nha-dung-hinh-5-giay-khong-hieu-chuyen-gi-xay-ra-428324.html