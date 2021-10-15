'Tái xanh mặt mày' khoảnh khắc xe tải mất lái lao như 'tên lửa' bắn thẳng vào nhà dân khiến ai cũng hoảng hồn

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, khi đang lưu thông trên đường, một chiếc xe tải đã bị mất kiểm soát, lật nghiêng rồi lao thẳng vào trước cửa nhà dân. Khiến người xem video này cũng phải tái mặt vì khoảnh khắc ấy quá kinh khủng.
Đời Sống 13:40 15/10/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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