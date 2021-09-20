Tai nạn liên hoàn, xe 7 chỗ bất ngờ lao vào dải phân cách và húc lật xe tải bay văng cả chục mét

Chiếc xe 7 chỗ nhãn hiệu Mitsubishi Xpander màu đen đang di chuyển lên cầu Thành Trì thì bất ngờ lạng dần sang phải đâm vào dải phân cách, đúng lúc chiếc xe tải nhỏ vừa đi qua, tạo nên tai nạn liên hoàn. Xem xong video ai nấy cũng phải rùng mình vì tai nạn quá đáng sợ.

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