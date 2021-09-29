Tai nạn kinh hoàng, xe mát lao sang làn đường ngược chiều và đâm trực diện với xe khác

Chiếc xe máy phóng với tốc độ cao, mất kiểm soát, lao ra khỏi làn đường của mình. Khi đến gần một khúc cua hẹp, chiếc xe này đã đâm sầm vào chiếc xe máy khác. Cú tông trực diện rất mạnh. Rất may, tài xế chiếc xe máy bị đâm đã mặc đồ bảo hộ khá cẩn thận. Vì vậy đã tránh được những tổn hại đáng kể sau cú đâm.
Đời Sống 15:00 29/09/2021

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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