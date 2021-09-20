Tai nạn ‘kinh hoàng’ xe 7 chỗ bất ngờ lao vào dải phân cách, tạo nên tai nạn liên hoàn húc lật xe tải trên cầu Thanh Trì

Vụ tai nạn xảy ra ngày 18/9 trên đường dẫn cầu Thanh Trì (Hà Nội) hướng đi Hải Phòng. Hình ảnh ghi lại xe 7 chỗ đang di chuyển lên cầu Thành Trì thì bất ngờ lạng dần sang phải đâm vào dải phân cách.
Đời Sống 20:37 20/09/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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