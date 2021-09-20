Tai nạn ‘kinh hoàng’ xe 7 chỗ bất ngờ lao vào dải phân cách, tạo nên tai nạn liên hoàn húc lật xe tải trên cầu Thanh Trì

Vụ tai nạn xảy ra ngày 18/9 trên đường dẫn cầu Thanh Trì (Hà Nội) hướng đi Hải Phòng. Hình ảnh ghi lại xe 7 chỗ đang di chuyển lên cầu Thành Trì thì bất ngờ lạng dần sang phải đâm vào dải phân cách.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tai-nan-kinh-hoang-xe-7-cho-bat-ngo-lao-vao-dai-phan-cach-tao-nen-tai-nan-lien-hoan-huc-lat-xe-tai-tren-cau-thanh-tri-425462.html