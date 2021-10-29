Tai nạn kinh hoàng khi lần đầu chứng kiến cảnh cần cẩu công trình bất ngờ gãy ngang và rơi xuống làm 4 người thiệt mạng

Cần cẩu công trình bất ngờ gãy ngang và rơi xuống, đè bẹp 6 chiếc xe hơi đang lưu thông trên đường. Vụ tai nạn kinh hoàng xảy tại Seattle, Mỹ khiến 4 người tử vong. Những người chứng kiến tại đó đều hốt hoảng vì lần đầu chứng kiến.

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