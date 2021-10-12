Sư tử đực 'tham ăn' lao vào tranh con mồi làm phá hỏng cả cuộc đi săn của cả bầy, vô tình 'giải cứu' lợn bướu trước sự ngỡ ngàng của cả đàn

Sư tử đực tham ăn lao vào phá đám cuộc săn của cả đàn, vô tình 'giải cứu' lợn bướu khỏi nanh vuốt của những con sư tử khác trong Công viên quốc gia Kruger, Nam Phi. Nó đã khiến cho cả đàn phải tức điên vì mất một con mồi béo bở.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-tu-duc-tham-an-lao-vao-tranh-con-moi-lam-pha-hong-ca-cuoc-di-san-cua-ca-bay-vo-tinh-giai-cuu-lon-buou-truoc-su-ngo-ngang-cua-ca-dan-430309.html