Sư tử đực lao nhanh tấn công trâu rừng nhưng bị kéo lê và giẫm đạp, bất ngờ xảy ra khi các 'bóng đen' kéo tới

Con trâu ra sức đạp lên người sư tử những kẻ ăn thịt vẫn chịu đau để giữ lấy con mồi của mình, trong lúc đang vật lộn thì bất ngờ đã xảy ra. Cả đàn trâu sau khi bỏ chạy tán loạn đã hợp sức cùng nhau quay lại giải cứu đồng loại.

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