SpaceX đưa nhóm du khách không gian đầu tiên trở về an toàn sau chuyến bay dài 3 ngày quanh quỹ đạo Trái Đất

Đây là lần thứ ba công ty của tỉ phú Musk đưa con người vào không gian và quay về an toàn. Trước đó, SpaceX đã thực hiện hai sứ mệnh của NASA vào tháng 8-2020 và tháng 5-2021. Cả hai chuyến đi đều đưa các nhà du hành vũ trụ Mỹ lên ISS và quay về.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/spacex-dua-nhom-du-khach-khong-gian-dau-tien-tro-ve-an-toan-sau-chuyen-bay-dai-3-ngay-quanh-quy-dao-trai-dat-425730.html