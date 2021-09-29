Sốc tận óc cảnh người đàn ông ngậm cả đầu mãng xà tinh vào miệng, người xem chỉ biết khóc thét khi xem tới đoạn cuối

Theo hình ảnh được ghi lại, cụ ông này đã quấn một con rắn hổ mang quanh cổ mình. Dù con rắn bành mang ra đe dọa nhưng người đàn ông không những không sợ hãi mà còn liên tục dùng tay để chơi đùa với con vật. Không dừng lại ở đó, cụ ông Mahto còn nắm đầu con rắn và đưa nó vào miệng.

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