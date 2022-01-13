Sau khi lao sang làn đường ngược chiều, ô tô đã bay qua nóc 3 chiếc xe đang đỗ trên vỉa hè rồi hạ cánh vào khoảng trống, cảnh tượng không khác gì phim hành động

Sự việc xảy ra vào ngày 9/1, tại Thành Phố Trùng Khánh, Trung Quốc và đã được camera giám sát ghi lại. Được biết, vụ tai nạn khiến 5 chiếc xe bị hư hỏng với các mức độ khác nhau, rất may không có ai bị thương.
Đời Sống 17:07 13/01/2022

Bích Thu (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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