Săn mồi là bản năng nhưng đương đầu với kẻ địch mạnh mới thực sự là bản lĩnh, hổ con tập tành 'ra trận' tuy chật vật nhưng dám thử sức với con lợn rừng khủng

Với cặp răng nanh dài và sắc nhọn cùng với thể lực sánh ngang một chú bò trưởng thành, lợn rừng đủ sức gây ra những vết thương nặng cho những kẻ săn mồi. Vì còn thiếu kinh nghiệm, hổ con có thể gặp nhiều khó khăn với đối thủ nặng ký này.

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