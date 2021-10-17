Rùng rợn đoạn video người đàn ông dùng hung khí tấn công liên tiếp vào đầu một người phụ nữ tại Đồng Nai gây phẫn nộ dư luận

Sự việc được camera an ninh ghi lại tại một cửa hàng bán kính mắt tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Trong đoạn clip, một người đàn ông cầm dao từ bên ngoài lao vào, liên tục chém nhiều lần vào đầu người phụ nữ khiến mọi người khiếp sợ.
Đời Sống 17:15 17/10/2021

Virgo (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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