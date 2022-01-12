Rùng mình cảnh tượng tài xế quên kéo phanh tay, ô tô chở nhiều người trượt xuống dốc núi kinh hoàng nhưng bất ngờ đã xảy ra

Sự việc xảy ra vào hôm 29/7 trên một dốc núi ở Tân Cương, Trung Quốc. Video ghi lại cho thấy những người ngồi ghế sau khi thoát ra ngoài, còn người phụ nữ ngồi trước đã không kịp thoát ra. Rất may, chiếc xe bị mắc kẹt ở lưng chừng núi và người này chỉ bị chấn thương vùng lưng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rung-minh-canh-tuong-tai-xe-quen-keo-phanh-tay-o-to-cho-nhieu-nguoi-truot-xuong-doc-nui-kinh-hoang-nhung-bat-ngo-da-xay-ra-445602.html