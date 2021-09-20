Rơi vào điểm mù, siêu xe Audi bị xe ben húc đuôi và cái kết khiến người xem phải khiếp vía

Vụ việc xảy ra vào ngày 18/9 vừa qua tại Hong Kong. Chiếc xe ben đi lệch sang trái quá nhiều và đâm vào đuôi một ô tô Audi do rơi vào điểm mù. Vụ việc xảy ra khiến người xem cũng phải khiếp vía và ai ai cũng phải chú ý cho những lúc tham gia giao thông như thế này.

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