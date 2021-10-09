Rơi từ tầng 9 'đập nát' siêu xe BMW, người đàn ông sống sót một cách thần kỳ, người chứng kiến tại hiện trường còn chưa kịp định hình

Cảnh sát thành phố Jersey, New Jersey, Mỹ và các nhân chứng tại hiện trường xác nhận một người đàn ông sống sót một cách thần kỳ khi rơi từ tầng 9 của một tòa nhà cao tầng, 'hạ cánh' xuống chiếc xe BMW. Sự việc xảy ra vào ngày 6/10, nhưng người chứng kiến tại đó rất bất ngờ.

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