Rắn độc đi lạc vào lãnh địa của bầy sóc chuột kiếm ăn, rắn hổ đau đớn bị đàn sóc 'đánh bán sống bán chết'

Con rắn đã từ từ trườn về phía bầy sóc chuột, tuy nhiên nó đã bị phát hiện và những con sóc nhanh chóng cảnh báo lẫn nhau bằng tiếng kêu. Chúng cũng rất thận trọng để con rắn không cắn trúng mình, cuối cùng con rắn đã phải ngậm ngùi bỏ đi mà không săn được con mồi nào.

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