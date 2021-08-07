Ra đường mùa giãn cách, thanh niên cãi tay đôi với đồng chí công an còn tuyên bố: 'Cho mang xe về đấy. Tôi thích thì tôi lên phường lấy xe'

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một cặp đôi bị đồng chí công an chặn lại vì ra đường mùa giãn cách nhưng không thể xuất trình giấy tờ theo quy định. Thái độ của người thanh niên mới là điều gây chú ý.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ra-duong-mua-gian-cach-thanh-nien-cai-tay-doi-voi-dong-chi-cong-an-con-tuyen-bo-cho-mang-xe-ve-day-toi-thich-thi-toi-len-phuong-lay-xe-416389.html