Ra đồng mùa khô hạn 'đào khoai', sướng rơn khi mở ra có con vật gì động đậy, thu hoạch được cả xô vật phẩm giá trị

Người đàn ông xách thuổng và một cái xô ra đồng mùa khô hạn đào "khoai" bùn. Ai ngờ mở ra bên trong chính là cá trê. Chỉ mất một thời gian ngắn, người này đã đào được cả xô cá đủ bữa ăn cho cả nhà. Thì ra cá trê cũng có tập tính "ngủ đông". Chúng sẽ tạo một cái kén bằng bùn để giữ độ ẩm cho da chờ đến mùa mưa. Khi nước dâng lên thì lớp kén bùn này sẽ mềm ra và con cá sẽ thức giấc để hoạt động lại bình thường.

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