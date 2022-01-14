Quái vật đầm lầy đại chiến bầy sư tử để giành lấy con mồi béo bở và cái kết không thể không thảm hại hơn

Đàn sư tử đã lao động vất vả để tóm được một con linh dương tương đối lớn. Tuy nhiên, địa điểm mà chúng hạ con linh dương lại ở dưới nước, phần lãnh thổ của cá sấu. Bọn chúng đã có 1 trận chiến vô cùng quyết liệt và khiến ai nấy cũng khiếp sợ.

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