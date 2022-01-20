Phối hợp ăn ý khi làm việc nhóm, bầy cá voi sát thủ thể hiện sức mạnh đồng đội cùng chinh chiến khiến đối thủ có khích thước khủng như cá voi xanh cũng phải chào thua

Cuộc truy sát tàn bạo của đàn cá voi sát thủ diễn ra tại vịnh Avachinsky ở Thái Bình Dương. Với màn hợp sức đỉnh cao và thủ thuật săn mồi điêu luyện, bầy cá voi sát thủ dễ dàng dạ bệ một con cá voi to khỏe khác.
Đời Sống 06:00 20/01/2022

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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