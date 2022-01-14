Phát hiện phần còn lại của 'rồng biển dài 10m, có phần đầu nặng 1 tấn, có niên đại cách đây khoảng 180 triệu năm

Đây là bộ xương hóa thạch lớn và hoàn chỉnh nhất ở Anh từ trước tới nay, với chiều dài khoảng 10 mét và hộp sọ nặng 1 tấn. Mẫu vật mới, có niên đại cách đây khoảng 180 triệu năm, được tìm thấy tại Rutland Water - hồ chứa lớn nhất ở Anh - khi các nhà bảo tồn rút nước để cải thiện môi trường sống cho các loài chim.
Đời Sống 19:00 14/01/2022

Như Thảo (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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