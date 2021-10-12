Phát hiện ngọn núi phía sau có dấu hiệu sạt lở, 2 người đàn ông vội vàng tháo chạy và may mắn thoát nạn trong gang tấc, cảnh tượng thật đáng sợ

Sự việc xảy ra vào ngày 5/10, tại huyện Giao Khẩu, Trung Quốc. Video ghi lại cảnh 3 người đàn ông đang ăn cơm thì bất ngờ bỏ chạy và may mắn chạy thoát khỏi vụ lở đất kinh hoàng.
Đời Sống 07:08 12/10/2021

Nhi An (TH) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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