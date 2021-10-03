Phát hiện con trăn dài gần 4 mét đang nằm giữa đường, người đàn ông liền dùng tay không tóm lấy thấy mà 'THÓT TIM'

Đang trên đường đi về nhà, người đàn ông chợt thấy một con trăn Miến Điện dài 3,9 mét đang nằm chễm chệ giữa đường. Không nghĩ ngợi nhiều, người đàn ông vội vàng tiến đến và dùng tay không tóm gọn con vật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phat-hien-con-tran-dai-gan-4-met-dang-nam-giua-duong-nguoi-dan-ong-lien-dung-tay-khong-tom-lay-thay-ma-thot-tim-428542.html