Phẫn nộ thanh niên 'dụ' bé trai 4 tuổi lấy trộm chiếc điện thoại đang đặt trên bàn ở cửa hàng bán nước dừa

Thời điểm trên, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang, dẫn theo một bé trai khoảng 4 tuổi vào cửa hàng hỏi mua dừa. Trong lúc người phụ nữ đang mải làm đồ cho khách, nam thanh niên đã xúi bé trai đi vào trong, lấy trộm đi chiếc điện thoại đang đặt trên bàn.

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