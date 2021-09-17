Phẫn nộ nam thanh niên đánh võng trước đầu xe khách suốt 4km và kết quả bị nhóm người lạ mặt 'dạy dỗ' kẻ ngỗ ngược một trận tơi bời

Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h30 đầu giờ chiều ngày 30/8 trên tuyến xe buýt từ Kannur đến Kasaragod, bang Kerala, Ấn Độ. Lúc này chiếc xe buýt đã buộc phải chạy chậm vì phía trước có một nam thanh niên đầu trần đang "rang lạc" phía trước đầu xe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-nam-thanh-nien-danh-vong-truoc-dau-xe-khach-suot-4km-va-ket-qua-bi-nhom-nguoi-la-mat-day-do-ke-ngo-nguoc-mot-tran-toi-boi-424996.html