Pha 'lật kèo' cực căng khiến sư tử nhận cú 'song phi thần chưởng' đến từ ngựa vằn

Sau khi bị sư tử vồ lấy, tưởng chừng cái chết chỉ còn là vấn đề thời gian thì ngựa vằn bất ngờ vùng dậy và phản đòn một cách quyết liệt. Ngựa vằn cố gắng tìm cách đưa sư tử vào thế hạ phong. Nhờ sự khôn khéo và dùng sức đúng lúc, ngựa vằn đã đưa được kẻ săn mồi vào thế khó rồi nhanh chân bỏ chạy.
Đời Sống 07:28 25/11/2021

An Nhiên (t/h) | Theo Phụ nữ sức khỏe

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